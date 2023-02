Divelta la "finestrella di via Piella": scuro buttato nel canale

Meta di tanti turisti che forse non conoscevano Bologna come Città delle acque", la cosiddetta "finestrella di via Piella" è stata danneggiata. Lo scuro che permette la vista sul canale delle Moline è stato rimosso e gettato in acqua.

Come riferisce il Consorzio Canali di Bologna, è stato recuperato "e nei prossimi giorni la finestrella tornerà come prima! Potremmo così continuare a sorprenderci aprendo la piccola persiana sul Canale di Reno che entra in città passando sotto l Opificio delle acque - e chiede sui social - Che effetto vi fa non avere momentaneamente la finestrella della piccola Venezia?"

La finestrella, che affaccia sul "ponte dell'amore", rivela l'affascinante Bologna idraulica. Si apre tra i palazzi e svela all'improvviso il Canale delle Moline, prosecuzione del canale di Reno, che per buona parte del suo itinerario è nascosto tra le case. La sensazione, dunque inaspettata, è quella di essere catapultati in una piccola Venezia.