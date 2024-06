I finti corrieri che vendono i prodotti contraffatti

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Ha dato una grossa mano agli Agenti del Commissariato di Imola,"easy traffic" il sistema di lettura targhe cittadino. Ieri mattina hanno ricevuto la notifica del passaggio sul territorio imolese di una autovettura FIAT 500 L, segnalata come a noleggio e in uso a soggetti autori di diversi reati.

Gli operatori in borghese hanno quindi tallonato l'auto, con a bordo un uomo, che si è recato vicino a in viale Amendola n. 159. L' ha atteso l’arrivo di una seconda autovettura, una BMW con a bordo due uomini, di cui uno indossava una maglietta con il logo di SDA e un cappellino con impresso il marchio di Poste Italiane, quindi sono partiti verso Bologna.

I poliziotti hanno quindi fermato le due macchine trovando all'interno diversi elettrodomestici e materiale elettronico con marchio contraffatto: coltelli con logo D.M.C., asciugacapelli con marchio Dyson, cuffie Apple, powerbank marcate Iphone battery pack, felpe e T-shirt con impresso il logo del corriere espresso SDA. I tre, messi alle strette, hanno ammesso di vedere i prodotti come marchi originali, anche se erano contraffatti.

I tre, italiani 44, 50 e 39 anni, con precedenti per reati simili, sono stati denunciati per il reato di introduzione nello stato e commercio di prodotti con segni falsi in concorso. È stato notificato loro anche l’avvio del procedimento amministrativo per l’adozione del foglio di via obbligatorio dal comune di Imola.

Nei giorni scorsi, un uomo di 35 anni, vero operatore della logistica, è stato denunciato per furto aggravato: si era impossessato di un pacco destinato a una gioielleria, al cui interno c’erano due orologi dal valore di 13mila euro.