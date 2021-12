Furti in appartamento in serie: arrestato finto fattorino

La Squadra Mobile nella giornata di ieri, 29 dicembre, ha eseguito l’Ordinanza del GIP del Tribunale di Bologna che ha disposto l'applicazione della custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino tunisino, sospettato di essere l'autore di numerosi furti in abitazione aggravati.

Una complessa indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna e condotta dalla Squadra Mobile - IV Sezione Contrasto al crimine diffuso, su numerosi episodi di furto in abitazione con la tecnica del finto postino/fattorino, soprattutto ai danni di persone anziane.

Grazie alle descrizioni fornite dalle vittime e dai testimoni, ma anche alla visione di moltissime ore di immagini dei sistemi di videosorveglianza, la Squadra Mobile è riuscita a identificare l’autore per un cittadino tunisino, irregolare sul territorio nazionale e già gravato da precedenti per reati contro il patrimonio.Ora è rinchiuso alla Dozza.

Il modus operandi

Con una tecnica collaudata, il ladro citofonava agli inquilini di un condominio, spacciandosi per postino o fattorino,

invitando la "preda" ìa raggiungerlo all’ingresso per ricevere un pacco o della corrispondenza. Quando le vittime uscivano di casa, quindi, forzava la porta delle abitazioni e arraffava tutto quello che trovava, soldi, gioielli e oggetti di valore per poi fuggire.

Sono stati così raccolti gravi indizi di colpevolezza nei confronti dell’indagato: sarebbe responsabile di tre episodi di furto in abitazione aggravati e di un episodio di rapina aggravata, in quanto in un caso avrebbe agito con violenza.

La polizia, nella serata di ieri, ha arrestato un italiano e un cittadino georgiano per tentato furto aggravato in abitazione e resistenza a pubblico ufficiale. L'allarme al 113 è stato dato dai vicini di casa.

