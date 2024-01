Finse il suicidio e scappò in Grecia, Adamo Guerra ha patteggiato

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Adamo Guerra, il 55enne di Imola, scomparso per alcuni anni dopo aver simulato il su suicidio e poi ritrovato in Grecia è stato accusato di violazione degli obblighi familiari proprio in connessione alla sua fuga. Alla fine ha patteggiato i 40 giorni di reclusione più 100 euro di multa, convertiti in una pena pecuniaria complessiva di 500 euro.

L'uomo era emigrato in Grecia per rifarsi una vita, abbandonando così la moglie e due figlie nel 2013. Pochi anni dopo, la moglie, Raffaella Borghi, aveva avuto notizie informali: l'ex marito non era morto. Alla trasmissione di Rai3 "Chi l'ha visto?", la donna aveva raccontato di aver contattato il consolato italiano ad Atene nel 2019 e nel 2021, ottenendo risposta negative.

Adamo Guerra, già separato da Raffaella Borghi, aveva lasciato in casa due lettere, trovate da sua madre, in cui diceva che aveva problemi economici e di voler farla finita. Inizialmente si pensò a un suicidio e si temeva per la sua vita. Guerra è stato quindi rintracciato in Grecia dalla polizia, a seguito di ricerche in ambito europeo. Il ritrovamento è stato notificato all'ex moglie e ai genitori di lui, che dalla scomparsa-allontanamento del figlio hanno aiutato, con una somma mensile, il sostentamento delle due nipoti.

Guerra ha anche fatto una breve telefonata alla sua (ex) famiglia: "Ho sbagliato, quello che ho fatto è inimmaginabile". Al processo tenutosi ieri era assente. Il patteggiamento con la procura è stato accolto dal giudice Antonella Guidomei, che ha escluso la possibilità per ex moglie e figlie di costituirsi parte civile. A fine dicembre il finto suicida aveva divorziato dalla moglie.

Il nostro articolo del 2013

"Scomparso da Imola Adamo Guerra: cellulare spento e auto finita nel nulla". Così avevamo titolato nel 2013, quando si diffuse la notizia della "misteriosa scomparsa di Guerra "classe '67, brizzolato, fisico asciutto, 75 chili. Adamo, a suo tempo sposato, ha sempre mantenuto un ottimo rapporto con la ex moglie, dimostrando un grande attaccamento nei confronti delle due figlie, tuttora minorenni".

All'appello mancava anche la sua auto: "Un Suv della Volvo di colore blu metallizzato. Il suo telefono è continuamente spento... Chi dovesse avvistarlo può contattare il 112​".

