"I recenti e tragici episodi, anche avvenuti nel nostro territorio, impongono al sindacato di fare tutto quanto nelle proprie possibilità per intervenire nei luoghi di lavoro, fabbriche e uffici, perché stereotipi e sessismo sono una realtà da affrontare con ogni mezzo a disposizione".

"Con l’affissione nelle bacheche sindacali di queste locandine vogliamo far riflettere e dare un contributo, a partire dall’azione del sindacato dei metalmeccanici nei luoghi di lavoro, promuovere un cambiamento della cultura diffusa e un nuovo linguaggio consapevole e inclusivo, perché oltre alla violenza fisica fatta di botte, abusi e sevizie c’è anche una violenza fatta di parole che è talmente diffusa nella nostra quotidianità da non farci più caso".

Manifesti e volantini in fabbrica per dire stop a sessismo e cultura patriarcale, a partire dal linguaggio.

In fabbrica arriva la campagna per dire No al sessismo e agli stereotipi di genere