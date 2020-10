Uno studente lascia un mazzo di fiori davanti al cinema: "È la morte della cultura"

"Sono Emanuele, studente universitario del Dams, sono dispiaciuto e amareggiato per la chiusura di cinema e teatri, la ritengo una vera e propria 'morte della cultura', oltre al bisogno lavorativo delle persone che viene trascurato".

Sono le parole che si leggono in una lettera che accompagna un mazzo di fiori, con un nastro nero, posati davanti al cinema Odeon di via Mascarella per dare un segnale al governo dopo le chiusure dell'ultimo Dpcm.

"Propongo un gesto pacifico - continua la lettera – posate un fiore, una lettera, un oggetto significativo davanti ai luoghi di aggregazione culturale per simboleggiarne la morte che questa chiusura sta provocando. La cultura fa parte di noi, delle persone che siamo oggi e che saremo in futuro".

E rivolge un invito a fare lo stesso, immaginando che possa così arrivare un messaggio forte al governo. "Mi rivolgo a tutte le persone che tengono alla cultura – conclude – condividete questo piccolo gesto, potrebbe riscuotere visibilità e quindi una svolta concreta da parte del governo".

"Il gesto di Emanuele, sincero, commovente e così delicato! Ieri sera – scrive il cinema Odeon – abbiamo avuto l'onore di raccogliere all'ingresso del Cinema Odeon questo grande regalo. Un mazzo di fiori che per noi è diventata una vera e propria fiaccola di speranza. Una lettera – si legge – che racconta tutto il disagio e la preoccupazione di un giovane per il presente e per il futuro. Emanuele rappresenta tutto l'amore per la cultura e tutti quelli che la amano! Cosa ci sentiamo di dirvi? Condividete, condividete, condividete".

