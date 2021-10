Linea Firenze-Bologna, guasto alla linea: forti ritardi e treni cancellati

Sulla linea convenzionale Firenze - Bologna, il traffico sta tornando alla normalità dopo un guasto alla linea elettrica e l'intervento dei tecnici intorno alle 6.30 di oggi, 12 ottobre. Come rende noto Trenitalia, i treni in viaggio hanno registrato maggiori tempi di percorrenza fino a 170 minuti ed è stato attivato il servizio sostitutivo con bus per i collegamenti Regionali tra Prato Centrale e Vernio.

Treni direttamente coinvolti

• EN 295 München Hauptbahnhof (20:10) - Tarvisio Boscoverde - Roma Termini (9:10): il treno oggi è instradato sul percorso alternativo da Firenze Rifredi a Firenze Campo di Marte e non ferma a Firenze Santa Maria Novella

I passeggeri in partenza da Firenze Santa Maria Novella possono utilizzare i primi treni utili a cura dl personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• R 17804 Prato Centrale (6:00) - Bologna Centrale (7:25)

Treni parzialmente cancellati

• IC 583 Milano Centrale (5:00) - Napoli Centrale (14:02): il treno oggi è instradato su un percorso alternativo, con fermata a Firenze Santa Maria Novella anziché Firenze Rifredi ed è cancellato tra Bologna Centrale (7:16) e Firenze Santa Maria Novella.

I passeggeri:

- da Bologna Centrale possono proseguire con il treno FA 8505 in partenza alle ore 7:47 e in arrivo a Firenze Santa Maria Novella alle ore 8:24 dove trovano proseguimento con il nuovo treno IC 583.

- da Prato Centrale e Firenze Rifredi possono utilizzare i primi treni utili fino a Firenze Santa Maria Novella dove trovano proseguimento con il nuovo treno IC 583.

• IC 580 Terni (5:05) - Milano Centrale (12:15): il treno oggi è instradato su un percorso alternativo con fermata a Firenze Santa Maria Novella anziché Firenze Campo di Marte e Firenze Rifredi ed è cancellato tra Firenze Santa Maria Novella e Bologna Centrale (9:46).

I passeggeri da Firenze Campo di Marte, Firenze Rifredi e Prato Centrale possono utilizzare i primi treni utili fino a Firenze Santa Maria Novella, dove trovano proseguimento con i primi treni utili a cura del personale di Assistenza clienti di Trenitalia.

• R 17801 Bologna Centrale (5:33) - Prato Centrale (6:53): limitato a Vernio (6:32)

• R 17858 Firenze Campo Marte (5:54) - Vernio (6:57): limitato a Prato Centrale (6:31)

• R 17807 Bologna Centrale (6:33) - Firenze Santa Maria Novella (8:24): limitato a San Benedetto Sambro (7:17)

• R 17808 Prato Centrale (7:02) - Bologna Centrale (8:26): origine da Vernio (7:25)

• R 17809 Bologna Centrale (7:03) - Prato Centrale (8:29): limitato a Vernio (8:08)

• R 17855 Vernio (7:14) - Firenze Campo Marte (8:16): origine da Vaiano (7:14)

• R 17810 Prato Centrale (7:30) - Bologna Centrale (8:38): origine da San Benedetto Sambro (8:06)

• R 17814 Prato Centrale (8:42) - Bologna Centrale (10:03): origine da Vernio (9:03)

Treni cancellati

• R 17811 Bologna Centrale (7:40) - San Benedetto Sambro (8:27)

• R 17812 San Benedetto Sambro (8:43) - Bologna Centrale (9:29)