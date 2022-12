Cassiera aggredita a Porta Castiglione, Fdi raccoglie le firme ai Giardini Margherita

Un presidio di raccolta firme davanti all'ingresso dei Giardini Margherita dopo l'aggressione di una commessa del Carrefour, avvenuta ieri.

La mossa è di Fratelli d'Italia, che chiama a raccolta i "bolognesi esasperati dal degrado in cui ormai versa piazza di Porta Castiglione, tra bivacchi e aggressioni". Ad annunciare l'iniziativa, prevista per sabato mattina è il capogruppo in Comune Stefano Cavedagna.

"Con questa raccolta firme- spiega- chiediamo all'amministrazione di prendere in mano, finalmente, una situazione ormai divenuta ingestibile, partendo dal prevedere una presenza costante di presidio fisso di polizia locale, punto di partenza per una necessaria riqualificazione dell'intera area di piazza di Porta Castiglione"