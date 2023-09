“Studi fisioterapici aperti”: consulenze gratuite da 30 minuti per la Giornata Mondiale della Fisioterapia

Fisioterapia al centro grazie alla Giornata Mondiale della Fisioterapia che si celebrerà il prossimo 8 settembre e che ha come tema “La Fisioterapia in tutti i luoghi di vita” per sottolineare il valore aggiunto alla qualità di vita che una professione competente e sempre aggiornata assicura, proprio lì dove si manifesti un bisogno fisioterapico. Un concetto ben noto agli oltre cinquemila fisioterapisti impegnati a svolgere il proprio lavoro sul territorio regionale all’interno di strutture pubbliche, private, in studi professionali e a domicilio, a contatto con patologie acute, croniche, post-chirurgiche, palliative e dell’infanzia. Con l’obiettivo di rafforzare nella popolazione la percezione sull’utilità della fisioterapia, gli Ordini dei fisioterapisti dell’Emilia-Romagna promuovono per il secondo anno consecutivo l’iniziativa “Studi fisioterapici aperti”.

Nei giorni dal 6 al 9 settembre 2023 i fisioterapisti libero professionisti dell’Emilia Romagna accoglieranno l’utenza nei propri studi dedicando parte dell’orario di attività a consulenze gratuite della durata di 30 minuti allo scopo di sensibilizzare le persone sulla corretta postura e sulla prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici.

Come prenotare il consulto gratuito

A partire dal 4 settembre e fino a tutto l’8 settembre dalle 10:00 alle 13:00 nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì e dalle 14:00 alle 17:00 il martedì e il giovedì, i cittadini potranno chiamare il numero 051.0148271 per prenotare un consulto gratuito sul territorio regionale.

Oltre a tale iniziativa gli Ordini dei Fisioterapisti della Regione, in collaborazione con il coordinamento regionale dell’associazione scientifica A.I.FI, organizzano il convegno su “La Fisioterapia in tutti i luoghi di vita: competenze, esperienze e prospettive in Emilia Romagna”.

L’evento, che ha ricevuto il patrocinio del Comune di Bologna, si terrà venerdì 8 Settembre 2023 presso la Cappella Farnese di Palazzo D’Accursio in P.zza Maggiore, 6 a Bologna. A un anno esatto dalla firma del decreto che li ha istituiti, gli Ordini dei Fisioterapisti dell’Emilia

Romagna intendono in questo modo focalizzare l’attenzione e promuovere un confronto con professionisti sanitari, cittadini, associazioni dei malati e rappresentanti delle istituzioni del territorio sui diversi ambiti come il domicilio, le case della comunità, le residenze sanitarie e gli ospedali in cui utilizzare al meglio le competenze di tale professione.