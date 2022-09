Tragedia nel Reno, ripescato il cadavere di un uomo

Tragica serata ieri sulle sponde del fiume Reno, nel comune di Casalecchio, dove è stato ripescato il cadavere di un uomo. A dare l'allerta sono stati alcuni cittadini che facevano canoa sul luogo.

La vittima, secondo quanto si apprende, è un artista di strada italiano sulla cinquantina. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno ripescato il corpo già senza vita, unitamente alla forze dell'ordine e ai sanitari del 118. Questi ultimi non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Le forze dell'ordine sono al lavoro per ricostruire i dettagli sull'accaduto. Non si esclude nessuna pista. Il pm ha disposto l'autopsia sul corpo, tuttavia si protende per l'esclusione di un fatto violento, l'ipotesi investigativa più accreditata è che si sia trattato di un gesto volontario. Ad avvalorare la tesi il fatto che presso il domicilio della vittima, su una lavagna, è stata rinvenuta una scritta dal sapor infausto. ‘This is the end’.