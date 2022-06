Donna cade nel Reno, attivati i sommozzatori dei vigili del fuoco

Momenti di paura ieri pomeriggio a Molinella per una 51enne della provincia di Ferrara caduta nel fiume Reno. Per soccorrerla è stato necessario attivare il corpo dei sommozzatori dei vigili del fuoco, che fortunatamente sono riusciti a trarla in salvo.

La donna, probabilmente per vincere la calura della giornata, ha cercato refrigerio lungo il corso d'acqua, nel tratto che costeggia via Fascinata. Da quanto riferiscono i carabinieri, allertati sul posto, la 51enne si trovava lì intorno alle ore 15, da sola, quando sarebbe scivolata nel fiume, con tutta la borsa. Prontamente si è aggrappata ad un arbusto, per evitare di essere trascinata in acqua dalla corrente. Con ancor più prontezza - nonchè con una agilità che risulta a tratti quasi sorprendete - sarebbe riuscita ad estrarre il proprio telefono dalla borsetta (rimasta asciutta) e chiamare i soccorsi.

In breve sono giunti sul posto i vigili del fuoco, con il corpo dei sommozzatori, che hanno recuperato la malcapitata dall'acqua. Sul luogo sono anche giunti i sanitari del 118 che in via precauzionale hanno trasportato la donna in ospedale, ma fortunatamente era in buone condizioni.