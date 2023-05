Fiumi, Idice e Samoggia sopra il livello di allarme. Sotto osservazione anche il Reno | VIDEO

Frane a Pianoro e Monterenzio. Gli evacuati in provincia di Bologna sono 199. Per domani ancora piogge diffuse

Crescono i corsi d’acqua del bolognese per la pioggia che dalla notte sta interessando il nostro territorio. Si registrano superamenti del livello 3 (allarme) in alcune stazioni sui corsi d'acqua Idice e Samoggia. In innalzamento i livelli di altri fiumi della Romagna e del bolognese: Ronco, Conca, Rabbi, Lavino, Lamone, Sillaro e Quaderna (già interessati dal maltempo di inizio maggio).

Nel video la situazione del Reno questa mattina alle ore 11 e 45.

Gli evacuati in provincia di Bologna - fa sapere la Regione - sono 199. Le frane nel bolognese hanno riguardato Pianoro e Monterenzio. Proprio a Monterenzio smottamenti di terreno hanno reso impraticabile la circolazione nel tratto di via Idice all'altezza del ponte di via Olgnano.

Qui il monitoraggio costante dei corsi d'acqua in Emilia-Romagna https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/livello-idrometrico

Allerta rossa anche per domani

Confermato dalla Protezione civile regionale anche per tutta la giornata di mercoledì 17 maggio lo scenario da allerta rossa per piene dei fiumi sulla Romagna e sull’Emilia centro-orientale, comprese le pianure di Bologna, Ferrara, Modena e Reggio Emilia. Allerta rossa anche per le frane, i dissesti e le piene del reticolo idrografico minore sulla collina e la montagna romagnola, bolognese ed emiliana centrale. In arancione e giallo per gli stessi fenomeni altre aree. Allerta gialla sulla costa per le mareggiate.

Le previsioni meteo

Domani non sono previsti temporali. Ci sarà una graduale attenuazione dei venti; nella prima parte della giornata ancora forti raffiche su Costa e crinale appenninico. Mare molto mosso, con moto ondoso comunque in attenuazione. In base alle previsioni elaborate dal modello europeo, sono attese piogge diffuse nella prima parte della giornata sul settore centro-orientale, intorno ai 40-50 mm sulle aree montane, in progressiva attenuazione.