Fiumi. Passata la piena, emergono i detriti | FOTO-GALLERY

Ammassi di alberi, rami spezzati e diversi rifiuti. Passata la piena che in alcuni casi ha costretto nelle scorse ore all'evacuazione, poi rientrata, di alcune famiglie, dai fiumi emergono i detriti. Così sono apparsi in mattinata i corsi d'acqua bolognesi messi sotto stress dalle piogge delle ultime ore.

Si sono abbassati i livelli dei fiumi Reno e Savena, quest'ultimo sotto stretta osservazione in particolare nella notte tra il 16 e il 17 maggio, tanto che l'amministrazione comunale aveva ordinato ad alcuni cittadini di abbandonare le abitazioni al primo piano. Ancora chiuso il ponte di via del Paleotto , mentre il torrente Ravone in mattinata non destava particolari preoccupazioni, così come via Saffi riaperta al traffico.

Nuova ordinanza del Comune di Bologna

Il Comune ha comunque emanato una nuova ordinanza che vieta alle persone non autorizzate di stazionare lungo tutti i corsi d'acqua cittadini, così come nelle vicinanze dei ponti che li attraversano. E questo sia per la criticità idraulica che per le previsioni meteo dei prossimi giorni.

Livello idrometrico nel bolognese 19 maggio (ore 16.30):

(LIVELLO IDROMETRICO: qui monitoraggio in tempo reale)

