Magliette rosse per la "Legalità": il flashmob di Fdi in via Galliera

Come annunciato, oggi Fdi ha organizzato un flash mob sui problemi della sicurezza a Bologna che si è svolto all'angolo tra via Milazzo e via Galliera, dove qualche giorno fa si è registrata l'aggressione denunciata da un residente della zona: iniziativa promossa perché "dopo la sparatoria del Pilastro e l'assalto di via Bentini, Fdi non intende mollare la presa sul tema".

Il flash mob, come riporta la Dire, si è svolto all'insegna di numerose magliette rosse stese a terra: "Rosse come la rabbia dei residenti, rosse come il sangue delle vittime, rossa come la vergogna della sinistra che in questi anni non ha fatto nulla in città per limitare queste violenze", spiega il consigliere regionale Marco Lisei. "Questa zona è da tempo nelle mani della criminalità ed è abbandonata a se stessa, basta guardare la triste fine che ha fatto il cinema Capitol chiuso da tempo - attacca Lisei - anche per le incapacità di questa amministrazione".

Nel mirino di Lisei, poi, finiscono i due candidati alle primarie del centrosinistra, il dem Matteo Lepore e la renziana Isabella Conti: "Per prendere le preferenze corrono, quando c'è da risolvere i problemi propongono dei tavoli. Noi crediamo che invece si debba correre per risolvere i problemi". Mentre Lepore e Conti "sono concentrati sulle passerelle e si fanno vedere in alcune zone solo ora che devono prendere i voti - aggiunge il consigliere comunale Francesco Sassone - noi siamo sempre stati in città, tra la gente, per ascoltare i cittadini anche nelle zone più degradate perché abbandonate dall'amministrazione". Stefano Cavedagna, responsabile provinciale di Fdi, afferma che "c'è un quadrilatero del degrado e dello spaccio tra via Milazzo, via Boldrini, via Gramsci, i Giardini Fava, piazza dei Martiri e la Montagnola. I cittadini non ne possono più".