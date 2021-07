Flash mob Verdi in stazione: "No Passante, sì servizio ferroviario metropolitano"

Flash mob dei Verdi stamattina alle 10 in stazione per dire 'No' al Passante. Come riporta l'agenzia Dire, alle 10 le bandiere e gli striscioni dei Verdi e di Europa verde interrompono, per qualche minuto, il generoso viavai di persone. Pochi istanti, quelli che servono a esporre fra i viaggiatori una scritta, che contiene il messaggio: "No al Passante, Sì al servizio ferroviario metropolitano".

Alla stazione, infatti, i Verdi ci sono venuti proprio per questo, ovvero per ribadire che l'alternativa al Passante (che ieri ha avuto l'ok in Giunta comunale), per decongestionare il traffico, ci sarebbe: "Bisogna potenziare il trasporto su rotaia", realizzando il progetto "del servizio ferroviario metropolitano, deliberato 26 anni fa con gli accordi sul passaggio dell'Alta velocità a Bologna", spiega alla 'Dire' Silvia Zamboni, capogruppo regionale di Europa verde.

"Dobbiamo aumentare le corse e le carrozze - continua Zamboni - per questo siamo qui. Il no al passante si accompagna a questo grande 'sì'. La risposta ai fenomeni 'meteo-estremi' degli ultimi tempi dev'essere questa", non certo "l'allargamento di un'autostrada". Inoltre, Europa verde e i Verdi sono in stazione oggi per accendere i riflettori sulla situazione di salute di chi vive vicino al Passante.

"Chiediamo - rivendica Zamboni - un'indagine epidemiologica sui danni alla salute già fatti dal traffico e l'installazione delle centraline per il controllo quotidiano della qualità dell'aria".

Alla capogruppo di Europa verde fa eco Alessandro Fabianelli, co-portavoce dei Verdi a Bologna: "L'allargamento del passante si tradurrà in un aumento del traffico su gomma, una prospettiva davvero novecentesca a cui siamo da sempre contrari. Inoltre dobbiamo considerare che i lavori si sommeranno a quelli per il tram, un'opera a cui siamo favorevoli, dato che sosteniamo l'incremento del trasporto su ferro. Ma durante questi doppi lavori, il traffico crescerà moltissimo".

(Foto Agenzia Dire)