Direzione Pd, Schlein si commuove mentre ricorda Flavia Franzoni: "Dalla nostra comunità un abbraccio a Prodi"

"Mandiamo come comunità un abbraccio a Romano Prodi per la dolorosa perdita di Flavia Franzoni". È l’omaggio della segretaria del Pd Elly Schlein, visibilmente commossa, nella sua relazione durante la direzione nazionale Pd, dopo la scomparsa avvenuta martedì scorso della docente universitaria e moglie dell’ex presidente del Consiglio.

Il ricordo in Comune con i suoi familiari

Anche il Consiglio comunale di Bologna ricorderà la figura di Flavia Franzoni. Lo farà durante la seduta di lunedì prossimo 26 giugno, alle ore 13, quando il sindaco Matteo Lepore e l’aula di Palazzo D’Accursio ricorderanno la docente universitaria alla presenza della famiglia. "La scomparsa della professoressa Franzoni ha colpito profondamente la nostra comunità, che si è stretta con calore attorno alla famiglia Prodi - affermano il sindaco Matteo Lepore e la presidente del Consiglio comunale Maria Caterina Manca - Flavia Franzoni ha rappresentato un punto di riferimento importante per la città: studiosa raffinata dei sistemi di welfare, ha messo con generosità a servizio delle istituzioni le proprie competenze e l'impegno per una società più capace di 'ricucire gli strappi', guardare a chi resta indietro e di includere. Come istituzione cittadina vogliamo, per questo, dedicarle un momento di ricordo pubblico, per tributarle l'affetto e la riconoscenza per una vita spesa per gli altri".

Venerdì scorso i funerali celebrati da Zuppi

I funerali di Flavia Franzoni sono stati celebrati venerdì scorso dal cardinale Matteo Zuppi, nella chiesa di San Giovanni in Monte. “Flavia – il ricordo di Romano Prodi al termine delle esequie - mi ha sorriso per l'ultima volta nel sentiero tra Gubbio e Assisi, dopo due giorni di pura felicità, con la compagnia dei nostri cari amici. Sono stati 54 anni sempre insieme, in tanti momenti di gioia e anche nel dolore, nella salute e nella malattia e come dice la preghiera, in tutti i giorni della nostra vita". Durante la messa, hanno preso parola anche i due figli dei Prodi. “Ci ha insegnato a essere saldi nei principi e che un ragionamento vale di più di una lite. Aiutaci a unire e non dividere", le parole del figlio Giorgio. "Aiutaci a valorizzare sempre le persone che ci sono accanto e ad essere guida per le nostre comunità", ha detto figlio Antonio.