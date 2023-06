Addio commosso a Flavia Franzoni Prodi, aperta la camera ardente | FOTO

Oggi l'ultimo abbraccio di Bologna a Flavia Franzoni, l'amata moglie dell'ex Premier Romano Prodi, morta a seguito di un malore improvviso. Prima dei funerali, in programma alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni in Monte, l'avvio della camera ardente in parrocchia, aperta alle ore 9. A presiedere la cerimonia religiosa sarà il cardinale Matteo Maria Zuppi, arcivescovo di Bologna e presidente della Cei.

Romano Prodi è arrivato in chiesa attorno alle 8 e 45 assieme alla parlamentare dem Sandra Zampa e all'ex premier Enrico Letta. L'ex segretario PD, molto vicino al Professore, era stato tra i primi ad esprimere il proprio cordoglio, usando parole d stima e affetto: “Ripenso ad un’infinità di momenti, di parole, di sentimenti. Penso con immensa gratitudine a tutto quello che Flavia ha fatto e rappresentato“.

Chi era Flavia Franzoni Prodi

Nata a Reggio Emilia nel 1947, è stata docente di Metodi e tecniche del servizio sociale alla facoltà di Scienze politiche di Bologna, ha lavorato per vent’anni all’Istituto regionale per i servizi sociali, di cui è stata direttrice.

Nel 1969 Flavia Franzoni ha sposato Romano Prodi e nel 2005 insieme al marito aveva scritto il libro “Insieme”.

Insieme affrontarono ad esempio la campagna elettorale del 1996, che portò Prodi a vincere alla guida dell'Ulivo. Due i figli, Giorgio e Antonio Prodi, e sei nipoti.