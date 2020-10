Covid, 20 positivi in casa di riposo a Monzuno, un operatore: "Abbiamo abbandonato le nostre famiglie ma non loro"

“Abbiamo abbandonato le nostre famiglie ma non abbandoniamo loro”. Non trattiene qualche lacrima un dipendente della casa di riposo Bellavalle in via della Selva a Monzuno, dove da qualche giorno è stato scoperto un focolaio Covid e dove, nonostante l’emergenza, qualcuno del personale risponde con gentilezza al telefono: “Passeremo il suo numero alla dirigenza, scusateci ma visto il momento dobbiamo lavorare e lasciarvi” le poche parole alla stampa.

Ma c’è anche chi, a quel telefono che squilla costantemente, si lascia andare a un momento di debolezza, e che alle nostre domande non risponde perché “non autorizzato”, ma che con tutta l’umanità che ha in corpo spiega: “Siamo qui, ci prendiamo cura di tutti. Abbiamo abbandonato le nostre famiglie ma non loro (i pazienti, ndr) in questo particolare momento hanno bisogno di noi, e fortunatamente stanno bene. Speriamo che questa situazione si risolva presto per tutti e nel migliore dei modi”. La voce è rotta da un singhiozzo che vuole trattenere quel mix di sensazioni scaturite da senso del dovere e paura, perché il virus circola silenzioso e spesso non da cenno della sua presenza. Nella casa di riposo infatti, il focolaio è emerso dopo il riscontro di un caso positivo, e in totale sono una ventina i pazienti ora contagiati e in isolamento in un’ala della struttura, asintomatici.

“Il contagio è sicuramente derivato da un contatto esterno, presumibilmente da qualcuno del personale asintomatico e non dal contatto con i familiari - spiegano a Bologna Today dalla dirigenza della Bellavalle - Nella casa di riposo a Monzuno infatti, è stato installato un nostro brevetto: l’emisfera. Si tratta di una struttura realizzata per far incontrare pazienti e familiari in piena sicurezza, con due ingressi diversi e dove tutto è costantemente sanificato. Pazienti e familiari si vedono ma non possono avere un contatto perché c’è un separatore sigillato, e viene usata aria a pressione con ricambio continuo. Inoltre – sottolineano dalla struttura -abbiamo anche camere di disinfezione gonfiabili tra tutte le stanze dei nostri ospiti e i corridoi, che si chiamano ‘atrium’, e tutto per dare una maggiore sicurezza. Abbiamo investito molto nella sicurezza dei nostri spazi". E ancora:" Adesso monitoriamo continuamente la situazione, e attendiamo i risultati dei secondi tamponi che saranno realizzati entro la fine della prossima settimana. Fortunatamente al momento tutti i pazienti stanno bene, e tutti sono seguiti e assistiti h24".

A seguire costantemente la situazione anche il sindaco di Monzuno Bruno Pasquini, che rassicura la sua comunità: "Stiamo attenzionando la struttura - commenta - e siamo in continuo contatto con Ausl e proprietà. Tutti gli spazi della casa di riposo vengono sanificati più volte al giorno. Per fortuna, al momento, tutti i pazienti contagiati e in quarantena non presentano sintomi".

Focolai sotto osservazione nelle strutture per anziani

Dall'ultimo bollettino diramato dalla Regione sul monitoraggio del contagio risultano 235 i nuovi casi in provincia di Bologna: 74 hanno effettuato il tampone per presenza di sintomi, 11 sono stati individuati grazie all’attività di contact tracing, 1 attraverso i test per le categorie più a rischio, 2 durante i controlli pre-ricovero, mentre per 147 nuovi positivi l’indagine epidemiologica è ancora in corso.

Nelle strutture per anziani altri i focolaio individuati. "Sotto controllo - fanno sapere dall'Ausl - un focolaio individuato e circoscritto presso una CRA a Sasso Marconi. 10 gli ospiti positivi, già attivate le opportune misure igienico/sanitarie e cliniche. Programmati a partire da domani i tamponi per tutti gli ospiti e il personale della struttura".

Venerdi' scorso, a seguito delle attività di screening erano emersi 26 casi positivi pure in un'altra struttura anziani, la Giovanni XXIII di viale Roma, Bologna.