Focolaio in chirurgia trapianti e nefrologia del Sant'Orsola: sospese attività

E' stata sospesa in via precauzionale l’attività di trapianto di fegato e rene al Sant’Orsola a seguito di un focolaio Covid presso la Chirurgia generale Trapianti e presso la Nefrologia.

Come fa sapere Ausl Bologna, a seguito dello screening sui pazienti ricoverati che viene eseguito tramite tampone molecolare, sono emersi, oggi 6 marzo, 4 casi, tutti asintomatici, di positività al Coronavirus preso la Chirurgia generale Trapianti del Policlinico di Sant’Orsola e presso la Nefrologia.

In via precauzionale è stata sospesa temporaneamente l’attività di trapianto di fegato e rene. "Sono già in atto riassetti organizzativi per fare ripartire l’attività nel più breve tempo possibile", si legge nella nota Ausl.

I quattro pazienti sono stati trasferiti in un reparto Covid. Tutti i pazienti erano stati sottoposti a tampone pre-ricovero e ad altri tamponi durante la degenza, sempre risultati negativi. Complessivamente nel reparto di Chirurgia generale Trapainti sono presenti altri 25 pazienti e 19 presso la Nefrologia tenuti sotto stretta sorveglianza.