Focolaio alle Farini, l'Ausl: "Docente non vaccinata. 8 su 10 diventano casi positivi" | VIDEO

Screening su 290 persone, ovvero otto classi tra studenti e docenti, quattro classi tutte in quarantena e un totale di 14 positivi: tre docenti e 11 studenti. È la situazione delle scuole medie Farini dove è scoppiato un focolaio, partito da una docente non vaccinata, ovviamente provvista di green pass.

"Certamente il fatto di non essere vaccinati è un punto critico a rischio. I non vaccinati non hanno più probabilità di contagiare – spiega Paolo Pandolfi, direttore del Dipartimento Sanità Pubblica dell'Ausl di Bologna – perché anche un vaccinato contagia, la differenza è che quest'ultimo ha meno possibilità di essere contagiante in un’ottica di emissioni di cariche virali. È questo il punto. Quante sono le probabilità? Difficile dirlo ma in genere noi notiamo che 8 su 10 dei spggetti non vaccinati sono quelli che poi diventano casi positivi".

La situazione nelle scuole del territorio Bolognese

Nelle scuole di Bologna e provincia, nel territorio di competenza dell'Ausl di Bologna, dall’inizio della sorveglianza si è osservato un andamento del contagio altalenante. Negli ultimi giorni c’è stato un incremento delle classi che sono state sottoposte a quarantena ma il valore resta comunque inferiore a quello osservato all’inizio del mese di ottobre.

I dati aggiornati al 24 ottobre: 36 classi in quarantena, la maggior parte nella città di Bologna: due al nido, due alle scuole dell'infanzia, 15 alle primarie, cinque alle medie, una alle superiori. Le restanti 11 sono così distribuite: sette nel territorio Pianura est, una Pianura ovest, una Reno-Lavino-Valsamoggia e due a San Lazzaro. Nessuna in Appennino.

In totale sono 417 le persone in quarantena, di cui 380 studenti e 37 operatori scolastici. Sono stati 151 i soggetti sottoposti ad isolamento in quanto risultati positivi al tampone molecolare. Di questi 135 casi sono stati registrati tra gli studenti e 16 tra gli operatori scolastici.