Covid, nuovo focolaio in struttura per anziani: positivi 26 ospiti e 3 operatori

Dopo i focolai nelle scuole e sui luoghi di lavoro - tra gli ultimi quello evidenziato all'Inps che ha portato alla chiusura di alcune sedi - ecco un nuovo cluster, in una struttura per anziani a Bologna gestita da Asp. Venerdi' scorso, a seguito delle attività di screening programmate al Giovanni XXIII di viale Roma, sono emersi 26 casi positivi tra gli ospiti e tre fra gli operatori all'interno di un nucleo che raggruppa gli ospiti con problemi di demenza, psicologici o comportamentali e che, per questa ragione, da marzo non escono dalla struttura (hanno un terrazzino dedicato).

Sono tutti asintomatici, si spiega dall'Asp, e sono tutti in isolamento all'interno della struttura, dove il reparto e' stato dichiarato 'zona rossa' (i tre operatori invece sono in quarantena a casa).

I numeri potrebbero però aumentare perchè sono in arrivo i referti degli ulteriori tamponi effettuati sugli altri operatori e ospiti del nucleo (che in tutto conta 35 posti). (Agenzia Dire)

