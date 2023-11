Fogli con stelle di David e teschi: un altro gesto antisemita nel Bolognese

Otto fogli di carta con la stella di David e un teschio con le tibie incrociate lasciati per strada da qualcuno. È il ritrovamento fatto dai carabinieri a Crevalcore. Gli otto foglietti formato A5 sono stati trovati per terra in viale della Liberta, dove i militari stavano passando durante un controllo. Il materiale è stato sequestrato e ora si indaga sui responsabili del gesto antisemita.

Un altro messaggio di odio verso la popolazione ebrea che ha sullo sfondo le tensioni internazionali causate dalla guerra tra Israele e Hamas, proprio nel giorno in cui l'arcivescovo di Bologna Matteo Maria Zuppi ha lanciato un appello per il cessate il fuoco. Pochi giorni fa un altro gesto antisemita, a Bologna, dove dei manifesti che ritraevano degli ostaggi israeliani rapiti da Hamas - affissi al Memoriale della Shoah dietro la stazione - sono stati strappati da ignoti. Un episodio condannato dall'amministrazione comunale: "Le responsabilità del governo israeliano non possono tramutarsi in atti di antisemitismo - aveva detto l'assessore Daniele Ara -. Noi siamo per la popolazione di Gaza e per liberare gli ostaggi vittime di Hamas, così come condanniamo gli attacchi di Hamas".