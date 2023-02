Saluti romani e cori fascisti: così il Movimento Nazionale ricorda le vittime delle foibe | VIDEO

Un gruppo sparuto di militanti si è ritrovato in via Don Luigi Sturzo, in zona Reno, per celebrare il Giorno del ricordo

Saluti romani, strette di avambraccio, l’appello ai camerati e pure quello alle vittime delle foibe. Nel corteo sparuto che ha sfilato per via Don Luigi Sturzo nel Giorno del ricordo, gli ingredienti per gridare al fascismo ci sarebbero tutti. Eppure, ci tengono a sottolinearlo, loro sono solamente patrioti. I militanti del Movimento Nazionale che si sono ritrovati all’altezza dell’incrocio tra via Porrettana e via Andrea Costa, effettivamente, aderiscono alla Rete dei Patrioti, un movimento politico non istituzionalizzato a cui appartengono diversi nuclei organizzati su tutto il territorio nazionale. Scortati a vista dalle forze dell’ordine, il corteo in “onore ai martiri delle foibe” si è diretto al vicino Giardino dei martiri di Istria e Dalmazia: “Come ogni anno – recitava la nota inviata alle redazioni bolognesi – la comunità bolognese ricorda i martiri istriani, dalmati e fiumani massacrati dai partigiani titini con l’avallo della canaglia rossa nostrana. Quest’anno, l’appuntamento assume un significato ancora più importante, perché ricorre l’ottantesimo anniversario dall’inizio degli infoibamenti”.

Durante la sfilata non sono mancati cori contro i comunisti, al grido di "boia chi molla”, insulti a Tito e all’ex Presidente della Repubblica Sandro Pertini, e anche qualche insulto di risposta a chi per la strada ha gridato loro “vergogna!”. Giunti ai giardini in cui è posata una lapide in memoria delle vittime delle foibe, uno dei militanti ha tenuto un breve discorso in cui ha citato Wikipedia per sottolineare come i territori di Fiume, dell'Istria e della Dalmazia siano in realtà parte della penisola italiana. La cerimonia si è chiusa con un appello ai “camerati”, i quali hanno omaggiato le vittime delle foibe con il grido “presente!” e con il braccio destro teso in aria.