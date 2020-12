Folla in centro nel weekend: Bologna 'blinda' alcune aree. Via a nuovi provvedimenti

Dopo le polemiche dei giorni scorsi sull'affollamento nel centro cittadino, specie durante i weekend, e misure più stringenti invocate, Bologna prende provvedimenti blindando alcune aree.

Da domani infatti, come riporta l'agenzia Ansa, nel capoluogo emiliano sarà previsto un accesso a numero chiuso in alcune zone del centro storico come Galleria Cavour, Mercato delle Erbe, Mercato del Quadrilatero. Il provvedimento è stato deciso nella tarda serata di ieri dopo il summit in prefettura del comitato provinciale per l'ordine pubblico e la sicurezza .

Sarà prevista anche una task force che vede in sinergia polizia, carabinieri e polizia locale per il rispetto delle regole, i controlli nei locali al chiuso e un'attività dissuasiva degli assembramenti. Le misure con ingressi contingentati anti Covid saranno intanto valide per il week-end in attesa delle decisioni del Governo sulle festività natalizie. E' infatti ancora da capire se si procederà a ulteriori misure restrittive sull'intero territorio italiano per vietare aperture di esercizi pubblici e spostamenti durante i giorni di festa.