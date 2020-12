Al fianco dei malati oncologici con il Team Covid Ant: "Non li lasciamo mai soli" | VIDEO

Fondazione ANT assiste gratuitamente a domicilio, nell’area di Bologna e Imola, oltre 3.600 pazienti oncologici con équipe sanitarie composte da 33 medici, 25 infermieri e 7 psicologi.

Dall'inizio dell'epidemia, è stato poi attivato un team covid, composto da due medici e due infermieri, per assistere i pazienti oncologici positivi al coronavirus, non bisognosi di ricovero ospedaliero.

Ant registra in questi mesi un sensibile aumento negli accessi infermieristici, in particolare per i prelievi ematici, anche da parte di pazienti oncologici in fase precoce di malattia, bisognosi di cure di supporto ma che non hanno potuto rivolgersi agli ospedali o hanno preferito non farlo per timore di eventuali contagi.