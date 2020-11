Mancate entrate per Covid: da Roma 45 milioni al Comune

Finora il Comune di Bologna ha ricevuto circa 45 milioni di euro dallo Stato per far fronte alle mancate entrate causate dall'emergenza Covid. Nei giorni scorsi, in commissione, a fare i conti è stato il dirigente dell'area Risorse finanziarie di Palazzo D'Accursio, Mauro Cammarata.

"Sono molto contento di com'è andata con i fondi dello Stato, non dico che forse incasseremo anche di più dei problemi che abbiamo avuto - afferma Cammarata - ma mi sembrano assolutamente congruenti". In particolare, "dal 'Fondone' abbiamo incassato una prima tranche di 33 milioni a luglio, poi recentemente una seconda di 2,4 milioni per cui abbiamo già incassato oltre 35 milioni", riferisce il dirigente.

L'amministrazione è in attesa di un'ulteriore ripartizione, che era attesa per venerdì scorso ma ancora non eseguita: si parla nel complesso di 800 milioni "dai quali ce ne aspettiamo altri sette o otto - afferma Cammarata - ma potrebbero essere anche zero. Ci sono Comuni che da questa ripartizione potrebbero prendere zero, non lo sappiamo perché ancora non l'abbiamo vista". In aggiunta ai 35 milioni, poi, "abbiamo preso tutti i cosiddetti 'fondini' minori", continua Cammarata.

Ad esempio, per l'imposta di soggiorno (400 milioni a livello nazionale) "per noi sono 6,360 milioni e direi che anche questa una cifra congrua rispetto al buco d'imposta", sottolinea Cammarata. Altri due milioni riguardano la Cosap e "dovrebbero darci delle risorse anche sull'Imu", aggiunge il dirigente.

Complessivamente, i fondi minori dovrebbero dare dieci milioni, quindi abbiamo già portato a casa dallo Stato 45 milioni - conclude Cammarata - e aspettiamo la ripartizione degli 800 milioni, con cui dovremmo avere finito". Intanto, ha riferito in Consiglio l'assessore al Bilancio, Davide Conte, dei nuovi 400 milioni stanziati dal Governo per i buoni spesa "al nostro Comune sono stati attribuiti ulteriori due milioni". (Dire)