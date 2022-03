Rigenerazione urbana: dai palazzi storici ai centri culturali, i progetti finanziati nel bolognese

Interventi di rigenerazione urbana proposti dai Comuni emiliano-romagnoli per, iniziali, 47 milioni di euro, contributi che grazie al cofinanziamento degli enti locali genereranno sul territorio investimenti per oltre 75 milioni.

L'iniziativa era partita a luglio del 2021 con un bando con finalità di rigenerazione di edifici pubblici e di valutazione dei progetto di utilizzo.

"Una sperimentazione mai fatta prima - ha detto l'assessore regionale alla pianificazione territoriale, Barbara Lori nel corso della conferenza stampa - che ha avuto come riscontro 177 progetti - per un bando che prevedeva due linee di lavoro, utilizzo e ristrutturazione - Il numero e la qualità dei progetti presentati ci ha portato a incrementare risorse fino a 47milioni". Peculiarità del bando è il coinvolgimento anche dei comuni più piccoli, con meno di 5mila abitanti, e di quelli montani, quindi realtà periferiche.

"Investimenti che in gran parte dei comuni si sentono, che difficilmente avrebbero potuto permettersi - ha detto il presidente della Regione, Stefano Bonaccini - realtà che hanno sofferto negli ultimi decenni, si tratta di investimenti che genereranno cantieri e ridistribuzione di risorse sul territorio. Prendiamo l’impegno, quando arriveranno dal governo i fondi FSC - Fondi sviluppo e coesione - di mettere ulteriori risorse anche per i progetti esclusi" in questa tornata.

Nasceranno quindi biblioteche, luoghi per i giovani e centri per anziani, aree polivalenti e sportive, centri per attività culturali, sociali e assistenziali, oltre che strutture turistiche, quindi nuovi spazi a disposizione della collettività e delle comunità locali che "servono per proseguire anche nella direzione del sempre meno consumo di suolo, come previsto nella legge urbanistica a consumo zero della prima legislatura, quindi è un contributo a ricucire parti fratturate della città che creano anche problemi di insicurezza urbana, tutto ciò in linea con il Patto per il lavoro e il clima", lanciato per uscire dalla crisi pandemica.

Gli interventi nel bolognese

I progetti di riqualificazioni nei comuni della provincia di Bologna comporteranno un costo totale di 15.797.872 euro, oltre la metà sarà finanziato dal bando. Vediamoli nel dettaglio:

Bentivoglio: rigenerazione porzione municipio in disuso e area esterna - costituzione Osservatorio sociale distrettuale, costo totale 1.200.000 euro, contributo di 700.000;

Castel di Casio: rigenerazione di unità immobiliari dismesse per la creazione di un Centro socioculturale ed ambulatoriale, con servizi di prossimità, costo totale 503.800 euro, contributo di 415.000;

Castel Guelfo: rigenerazione con riqualificazione architettonica e funzionale dell’immobile denominato “Ex Cantine Fabbri”, costo totale 2.147.915 euro, contributo 700.000;

Castenaso: Una Casa Senza Barriere - Riqualificazione di Casa Tosarelli a Villanova, costo totale 1.251.789 euro, contributo 730.000.

Crevalcore: Rigenera Palata. Un nuovo spazio di comunità a Palata Pepoli un centro civico e una piazza - giardino, costo totale 1.591.597 euro, contributo 730.000;

Marzabotto: rigenerazione socioculturale con rifunzionalizzazione di spazi comunali in teatro-sala proiezioni, emporio solidale e rigenerazione urbana, ambientale, costo totale 760.770 euro, contributo 585.000;

Medicina: Il Carmine, laboratorio culturale urbano, costo totale 150.000 euro, contributo 100.000;

Minerbio: Sinfonia, attivazione del riuso e della rigenerazione urbana delle ex scuole di tintoria, costo totale 135.000, contributo 100.000;

Monghidoro: ristrutturazione con miglioramento sismico dell’edificio adibito a centro sociale culturale denominato “Il Faro” – 2° stralcio, costo totale 700.000, contributo 560.000;

Monzuno: Uno spazio al Centro per le valli Setta e Sambro, costo totale 390.000, contributo 300.000;

Pieve di Cento: “Stazione giovani: in partenza per le ri-generazioni”, costo totale 150.000, contributo 100.000;

San Benedetto Val di Sambro: rigenerazione urbana di Palazzo Ranuzzi de Bianchi finalizzata alla realizzazione di un polo territoriale di servizi alle persone e alla comunità, costo totale 1.250.000, contributo 700.000;

San Giovanni in Persiceto: Prossima fermata: ri-generazione. Intervento di recupero e rifunzionalizzazione del fabbricato “Ex-Caserma dei carabinieri”, costo totale 2.500.000, contributo 56.792;

San Lazzaro di Savena: rigenerare la terra per rigenerare le città: “La Fattoria del dono”, recupero del complesso rurale via Scuole del Farneto - 1° fase riuso stalla-fienile, costo totale 1.125.000, contributo 780.000;

Sasso Marconi: riqualificazione e recupero dell’edificio Ex-scuola di Pontecchio Marconi: Bed&Bike “La Scuola” - Rigenerazione sulla Via della Lana e della Seta, costo totale 900.000, contributo 711.000;

Vergato: Gotica 64: nuovo centro socio-culturale da adibire a museo della linea gotica, spazio pubblico polivalente per giovani e nuovo parco urbano, costo totale 1.042.000, contributo 700.000.

(Palazzo Ranuzzi de Bianchi: uno degli edifici storici oggetto di intervento. Foto Comune di San Benedetto Val di Sambro )

