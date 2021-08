Ozzano sostiene lo sport: fondi per associazioni e società in difficoltà a causa del Covid

Il Comune di Ozzano punta a sostenere lo sport e pubblica un avviso pubblico per la concessione di contributi a fondo perduto, rivolto ad associazioni e società sportive in difficoltà economico-finanziaria per covid-19

L’Assessorato allo Sport infatti, intende sostenere - attraverso l’erogazione di contributi economici - le iniziative realizzate da Associazioni e Società sportive, senza scopo di lucro, che operano e realizzano attività e manifestazioni nel settore sportivo e che corrispondano a interessi coerenti con le finalità istituzionali del Comune di Ozzano dell'Emilia e agli obiettivi specifici definiti negli atti di programmazione di settore, nel rispetto del principio di sussidiarietà previsto dall’ordinamento.

Il sostegno - come si legge nell'avviso pubblico - viene concesso mediante l'assegnazione di contributi economici a fondo perduto per i fabbisogni gestionali necessari a fronteggiare la situazione economico-finanziaria connessa all'emergenza sanitaria tuttora in corso, al fine di sostenere i bilanci delle associazioni e società sportive, iscritte al Coni, che operano sul territorio del Comune di Ozzano dell'Emilia, la cui attività è stata sospesa o ridotta per effetto dei provvedimenti del Governo e/o della Regione Emilia-Romagna nel periodo di emergenza epidemiologica da COVID-19; le quali, perdurando la situazione emergenziale, rischiano di cessare la propria attività in mancanza di certezze sul futuro dell’attività stessa e sul mantenimento delle strutture utilizzate.

Tale intervento rientra nel perseguimento di un politica di sostegno alla pratica motoria e sportiva come mezzo di contrasto della sedentarietà e promozione di corretti stili di vita.

Il contributo a fondo perduto è cumulabile con le altre misure contributive e agevolazioni emanate a livello nazionale, regionale e comunale per fronteggiare l'attuale crisi economico-finanziaria causata dall'emergenza sanitaria da COVID-19.

Le richieste di contributo dovranno pervenire all’Amministrazione Comunale, compilando l’apposito modulo pubblicato sul sito istituzionale del Comune di Ozzano dell'Emilia edinviandolo attra ­ verso PEC all’indirizzo: comune.ozzano@cert.provincia.bo.it entro le ore 12.30 del 30/09/2021 oppure con consegna presso l'URP, previo appuntamento alla seguente mail urp@comune.ozzano.bo.it.

Tutte le informazioni sono reperibili sul sito ufficiale dell'ente.