Fondo affitti, stangata in arrivo: "Da 40 a 2 milioni, difficile compensare"

Il fondo affitti per i redditi bassi è a rischio di un forte ridimensionamento: dalla quarantina di milioni dello scorso anno si potrebbe finire a soli due nel 2023. Questa attualmente la situazione del fondo affitti in Emilia-Romagna, il sussidio assegnato alle persone a basso reddito per aiutarle a sostenere gli affitti ed evitare lo sfratto.

Dopo l'affondo dell'assessore al Welfare Igor Taruffi nei confronti del Governo ("Una vergogna aver cancellato il fondo mentre il bisogno cresce"), a lanciare l'allarme è lo stesso presidente regionale Stefano Bonaccini, durante la presentazione di un pacchetto di interventi per la casa messo in campo da viale Aldo Moro.

"Il Governo bisogna che rifinanzi il fondo per gli affitti, speriamo su questo di trovare accanto a noi i consiglieri di minoranza", dice Bonaccini rievocando lo spigoloso dibattito di ieri in Consiglio regionale, secondo quanto riporta la Dire. "L'anno scorso arrivammo in tutto a 40 milioni di euro, quest'anno rischiamo che ci siano solo i fondi nostri", aggiunge il governatore Pd. La Regione a bilancio per ora ha stanziato soltanto due milioni di euro, ma con impegno ad integrare la propria quota in fase di assestamento. "Contiamo di recuperare qualche risorsa- conferma l'assessora alla casa, Barbara Lori- ma certo 34 milioni in meno e' una dimensione finanziaria che neanche nella migliore delle ipotesi potremo eguagliare". Il Governo Meloni, insomma, per la giunta dovrà fare la sua parte.

(Bil/ Dire)