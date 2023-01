Fondi per aiuti affitto, le asso-inquilini: "Mancato voto compatto, peccato"

Era auspicabile "che tutte le forze presenti in Consiglio Comunale approvassero all'unanimità" l'odg per chiedere al Governo il ripristino dei fondi per il sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole. Ma i sindacati inquilini Sunia, Sicet, Uniat e Asppi bacchettano la minoranza di centrodestra, esprimendo "rammarico per il non voto dei gruppi consiliari di minoranza (Fratelli d'Italia, Lega Salvini premier, Bologna ci piace, Forza Italia)".

Così arriva la critica dei sindacati al centrodestra per il mancato voto in Consiglio comunale a Bologna sulla richiesta di reintrodurre il fondo nazionale per il sostegno all'affitto e per la morosità incolpevole, "cancellati recentemente nella legge di Bilancio votata dal Parlamento e proposta dal Governo Meloni" fa menzione un nota congiunta.

Il mancato rifinanziamento, secondo i sindacati "aggrava una situazione abitativa già esplosiva sul territorio bolognese ed accresce il rischio di morosità, aumentando il contenzioso tra proprietari ed inquilini". Le sigle della casa "proporranno nei prossimi giorni anche ad altri Consigli comunali del territorio di discutere ed approvare analoghi ordini del giorno".

Ieri il voto in consiglio

Il Consiglio comunale di Bologna, a maggioranza, prende posizione affinchè "si reintegri e aumenti adeguatamente la dotazione finanziaria almeno su base triennale del fondo sociale per l'affitto e del fondo per la morosità incolpevole", visto che l'ultima finanziaria nazionale non prevede risorse destinate a questi due strumenti.

L'aula di Palazzo D'Accursio ha approvato nella seduta di oggi un odg, presentato da Detjon Begaj (Coalizione civica), che impegna sul tema il sindaco Matteo Lepore sollecitandolo ad "intervenire urgentemente, anche attraverso l'Anci, presso il Governo, il Parlamento e la Regione Emilia-Romagna".

Il documento è passato con 22 voti del centrosinistra (Pd, Coalizione civica, Lepore sindaco, Anche tu Conti, Articolo 1, Verdi) e 11 non votanti tra Fdi, Lega, Bologna ci piace e Fi. L'odg chiede anche che "venga previsto con successivi provvedimenti di legge, a fronte della crescente situazione di emergenza, uno stanziamento pluriennale destinato ai Comuni e agli enti gestori di edilizia pubblica per l'acquisto di ulteriori unità immobiliari vuote e il recupero di case popolari oggi inutilizzate per mancanza di manutenzioni straordinarie".