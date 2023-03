La Fondo Valle Savena chiusa per frana, traffico deviato

La strada provinciale Fondo Valle Savena è chiusa in entrambi i sensi di marcia per un evento franoso.

All'altezza delle Gole di Scascoli, comunica la Città Metropolitana, c'è stata infatti una caduta di massi.

Il traffico da Bologna verso Pianoro è deviato su via Monzuno-Brento oppure sulla SS 65 Futa, quello da Loiano è deviato su via Orioli-Anconella. Non è stato rilevato nessun danno alle persone.