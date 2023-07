Fondovalle Savena, lavori dopo la frana: si pensa a una galleria, come in Trentino

Dopo l'alluvione non si può ricostruire esattamente come prima: è uno degli 'indirizzi' forti emersi a livello regionale e dalla task force di esperti creata in Città metropolitana a Bologna. Un esempio di questo arriva dalla montagna, da una delle strade "strategiche" falcidiata dal maltempo: la Fondovalle Savena, colpita già a marzo da una frana nel tratto delle Gole di Scascoli e poi vittima del 'ko' del maltempo.

Nata come strada di cantiere anni fa oggi è una "infrastruttura strategica" ed è ferma da mesi. Si spera di riaprirla a ottobre o alla peggio a dicembre. Ma si pensa anche a progettare un intervento perché le frane (ce ne sono state almeno tre grosse: a fine anni '90 e poi due negli anni Duemila fino all'ultima) non la paralizzino più. Ad esempio immaginando di creare "una galleria artificiale come quelle che si vedono in Trentino", come - riporta la Dire - è stato annunciato a Loiano in un incontro pubblico tra sindaci della montagna e cittadini esasperati dalla chiusura della Fondovalle.

La Città metropolitana è orientata infatti ad incaricare una società di ingegneria che studi un intervento 'salva-strada' a lungo termine e ne identifichi i costi. La galleria o "qualcosa di simile" come soluzione "da qui a qualche anno" compatibilmente con l'importo economico e comunque da sviluppare dopo la fine dei lavori del Nodo di Rastignano. "Vogliamo cercare di riaprire la Fondovalle Savena prima dell'inverno", ha detto Paolo Crescimbeni, delegato alla Mobilità della Città metropolitana, ma anche cercare "altre possibilità" per una strada che "ogni due o tre anni" soffre il dissesto idrogeologico: "Va valutato cosa fare, per evitare che ogni due o tre anni si verifichino questi problemi, dobbiamo pensare come migliorare per non avere tanti disservizi".

Completa Barbara Panzacchi, sindaca di Monghidoro: "Dobbiamo ricostruire in maniera diversa, per evitare ogni due anni questa situazione". Intanto si corre contro il tempo e contro la carenza di fondi: "Se il Governo non interviene" sarà difficile riparare i guasti dell'alluvione, ha detto Crescimbeni, "stiamo esaurendo le risorse senza avere prospettiva di futuro" sui fondi necessari alla ricostruzione. "In questa fase stiamo mettendo tutte le risorse possibili per fronteggiare l'emergenza e speriamo che dopo tante visite" istituzionali, "possa arrivare qualche risorsa".