Fontana del Nettuno, dopo il bagno e il tentato blitz ecologista torna la cancellata

Il Nettuno viene recintato. E' quanto ha scritto nel pomeriggio il Comune, affrettanosi a specificare che "fa tutto parte di una "manutenzione programmata" del monumento, nell'ottica della sua conservazione, "grazie al nuovo contratto di manutenzione che ha durata triennale e prevede un intervento annuale di monitoraggio fino al 2025". I lavori iniziati oggi -si sottolinea- dureranno circa un mese.

Inevutabilemte però la mente torna a due episodi, avvicendatisi in rapida successione e con protagonista proprio la fontana monumentale. Il primo, avvenuto nella notte di sabato, dove un uomo è stato trovato mentre faceva il bagno dentro la fontana. E il secondo gesto, interrotto dalla Digos poco prima che si verificasse, ieri mattina, quando un gruppo di attivisti di Ultima generazione stava per colorare le acque della fontana con del liquido nero.

Nulla di tutto ciò però ha giustificato l'apposizione della cancellata, ricordano da Palazzo D'Accursio. Il Piano di manutenzione programmata della Fontana del Nettuno, realizzato in collaborazione con l’Istituto Centrale per il Restauro di Roma, si propone di "tracciare le linee guida necessarie per un complesso di interventi pianificati, controllati ed efficaci che prevedano il monitoraggio della condizione conservativa del complesso monumentale, anche avvalendosi di metodiche diagnostiche e rilievo complesse" anche in ottica di sostenibilià delle spese, dal momento che la manutenzione straordinaria è solitamente molto onerosa.