Arrampicata in mutande sulla statua del Nettuno: multati in 5

A torso nudo, alcuni anche con una bottiglia di birra in mano, quasi in posa plastica sulla statua del Nettuno, dopo l'arrampicata e l'inevitabile bagno. E' accaduto alle 6 circa di domenica 1° agosto, quando alla Polizia locale è arrivata la segnalazione di una residente.

I vigili hanno così fatto scendere i cinque spavaldi giovani e li hanno identificati: si tratta di cittadini irlandesi 20enni, in vacanza in città. Tutti multati per 500 euro.

Dopo accurati controlli, non sono stati riscontrati danni alla fontana e alla statua.

L'ultimo caso si era verificato i primi di maggio con le riaperture post-seconda ondata di pandemia, con alcuni giovanissimi che hanno fatto il bagno nella vasca del Gigante, tra gli incitamenti dei coetanei e i cellulari spianati per riprendere.