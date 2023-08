Fontanelice, Lepore: “La strada temporanea sarà pronta fra un mese”

L’Emilia-Romagna continua a fare i conti con le conseguenze dell’alluvione dello scorso maggio. I problemi riguardano soprattutto la viabilità: è questo il caso di Fontanelice, la cui strada provinciale 33 ‘Casolana’ è ancora impossibile da percorrere, causando non pochi problemi all’intera comunità. Dopo il sopralluogo di Anas e Città Metropolitana, avvenuto oggi lunedì 7 agosto, il sindaco di Bologna Lepore e il sindaco di Fontanelice Meluzzi scrivono in una lettera che il bypass, la strada temporanea, ci sarà presto. Il tempo stimato è di circa un mese, per un costo di 100mila euro: 70mila da parte della Città Metropolitana e 30mila da parte del Comune di Fontanelice, fondi che poi saranno inseriti tra le opere riconosciute dalla struttura commissariale. “Grazie al bypass realizzato dalla Città metropolitana e dal Comune - commenta il sindaco Lepore - garantiremo alla popolazione di Fontanelice uno concreto sostegno alle attività quotidiane, in attesa di una nuova normalità. Dobbiamo fare presto e dare continuità alle risposte”.