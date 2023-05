A Fontanelice riapre la “Casolana”, ma il territorio frana ancora

La SP 33 “Casolana”, nel territorio del comune di Fontanelice, riapre oggi alle ore 18. Sono stati completati i primi lavori urgenti di sistemazione e messa in sicurezza. Si circolerà con limitazione progressiva della velocità a 30 km/h. Si tratta della 'strada chiusa nel tratto tra il km 1+700 e il km 2+700 a causa del maltempo dei giorni scorsi, che ha fatto anche una vittima, Enrico Rivola, trovato sotto le macerie della sua abitazione crollata, anche se l'emergenza non sarebbe rientrata.

Nel pomeriggio di ieri, in una riunione con la Città Metropolitana di Bologna, sono state portate all’attenzione del sindaco metropolitano Matteo Lepore le criticità del territorio, nel corso di un incontro video: "Nuove segnalazioni di frane per Fontanelice in località Posseggio, tra le zone più critiche sul fronte degli smottamenti", aveva fatto sapere il sindaco Gabriele Meluzzi che insieme ai geologi si è recato a monitorare la situazione.