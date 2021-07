Un food-truck per la ripartenza: "Porta Pazienza" anche progetto itinerante|VIDEO

Ce l'hanno fatta i "ragazzi e le ragazze" della cooperativa la Formica che gestisce la pizzeria "Porta Pazienza" e il circolo La Fattoria, incastonati all'interno del quartiere Pilastro, anche un progetto sociale e di inclusione per le persone fragili.

Come molte altre realtà, avevano rischiato la chiusura durante i mesi dell'emergenza sanitaria, così è arrivata l'idea: lanciare un crowdfunding per diventare anche un progetto itinerante, quindi acquistare un food truck, che finalmente è arrivato ieri nel giardino della pizzeria intitolato a Don Peppe Diana, il sacerdote di Casal di Principe assassinato per il suo impegno antimafia.

"Ci tenevo a ringraziare Nico Acampora, fondatore di Pizza House - ha detto a Bologna Today Michele Ammendola, una delle 'anime' della cooperativa - ha rappresentato per me quel pezzetto di coraggio che mancava, lui durante la pandemia, a Cassina de Pecchi, inserendo solo persone affette da autismo, aveva già lanciato un progetto simile, e ringrazio anche Vincenzo che da Lecce si è impegnato veramente tantissimo".

"E' nato tutto da una telefonata di Michele, cercava un food truck di importo molto modesto, la vita non mi cambia e mi sono messo a disposizione", ha osservato Vincenzo Gabrieli, titolare di "Food truck autonegozi", a Lizzanello (LE).

Per Pierluigi Monachetti, vicepresidente della cooperativa, è stata "Una lunga attesa, ma ne ha valsa la pena, dobbiamo ringraziare i nostri sostenitori che con la campagna di crowdfunding ci hanno permesso di realizzare tutto questo".

Primo appuntamento quindi a Villa Angeletti nell'ambito della rassegna estiva BologninAlive, da martedi, 13 luglio.