Frode alla Linear: falsa residenza per sconto sull'assicurazione

Secondo gli inquirenti, stipulavano polizze assicurative attestando la loro residenza in regioni con tariffa Rca è più bassa.

Per due, sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione: si tratta di un 54enne e un 72enne di Castel Volturno (CE), accusati di frode assicurativa ai danni della Linear Spa di Bologna, "salvati" dalla prescrizione.

È quanto stabilito dal gip Claudio Paris del tribunale di Bologna a seguito dell'eccezione sollevata dal legale dei due imputati, come riferisce Caserta News.

Secondo la ricostruzione della Procura bolognese nel 2013 e nel 2014 in concorso con altre 25 persone, stipulavano polizze assicurative fornendo dati falsi sulla residenza in regioni per le quali la tariffa assicurativa era più bassa in quando soggetta al minori rischio.

Non è l'unico caso: a giugno scorso sono state scovate decine di pratiche false con l'arresto di un 35enne, originario del palermitano, finito ai domiciliari per truffa aggravata.

L’indagine, coordinata dal Pubblico Ministero Dott. Gustapane, aveva preso il via a gennaio 2020, in seguito alla querela sporta dalla compagnia nei confronti di alcune persone dedite a truffe seriali.

Il raggiro consisteva nel produrre false attestazioni relative alle residenze degli assicurati in Comuni a basso indice di sinistrosità, in modo da beneficiare di parametri di calcolo del premio assicurativo più vantaggiosi e pagare, quindi, polizze a prezzo stracciato rispetto a quello effettivamente dovuto.