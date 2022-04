Forno a microonde modificato: così si trasportavano kg di droga | VIDEO

Proseguono i controlli della Questura di Bologna finalizzati alla repressione del fenomeno dello spaccio di sostanza stupefacente nell’area metropolitana di Bologna, con particolare attenzione anche alle nuove modalità di occultamento della droga ideati dai trafficanti.

E’ di venerdì, infatti, l’arresto da parte della Squadra Mobile di un cittadino italiano trovato in possesso di circa 6 kg di hashish, 4 dei quali nascosti all’interno di pacco che conteneva un forno a microonde modificato appositamente per il trasporto della sostanza stupefacente.

Il forno modificato per trasportare la droga

Nella serata di venerdì 22 aprile, una pattuglia della Squadra Mobile - IV Sezione contrasto al crimine diffuso, mentre era in transito in via Villanova in località Castenaso, ha notato un’auto che effettuava delle manovre azzardate per superare diverse automobili incolonnate lungo la strada per l’intenso traffico. I poliziotti pertanto hanno deciso di sottoporre a controllo il veicolo e il suo occupante. Il conducente, cittadino italiano, nelle fasi del controllo ha tradito un nervosismo e un’agitazione che ha insospettito gli Agenti e li ha portati ad approfondire il controllo perquisendo l’auto all’interno della quale era presente un pacco sigillato e proveniente da una spedizione con dentro un forno a microonde.

I poliziotti si sono da subito insospettiti per il peso “anomalo” del pacco e per il fatto che alcune viti erano allentate, pertanto hanno continuato l’ispezione all’interno degli Uffici della Questura, dove hanno scoperto, smontando l’elettrodomestico, che questo era stato appositamente modificato e al posto del motore vi erano 4 kg di hashish.

Successivo blitz a domicilio, altro hashish rinvenuto

La perquisizione è così proseguita presso il domicilio del soggetto con il rinvenimento di ulteriori 2 kg di hashish e materiale per il confezionamento dello stupefacente.

Il rinvenimento dello stupefacente e la chiara destinazione allo spaccio - sottolinea la polizia- ha fatto sì che il soggetto venisse arrestato e, su disposizione della Procura della Repubblica di Bologna, tradotto presso la casa circondariale di Bologna a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.