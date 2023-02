Vittoria amara per la Fortitudo, furti a raffica durante la gara vs la Rbr Rimini

Vittoria sì, ma amara quella della Fortitudo Bologna ieri contro la Rbr Rimini Banca. I felsinei hanno portato a casa il risultato, ma sono stati messi ko negli spogliatoi, vittime di una serie di furti consumatisi proprio durante l'incontro.

Da quanto riferisce Rimini Today, infatti, durante la partita di basket disputata in Riviera, ignoti si sarebbero introdotti negli spogliatoi dei cestisti bolognesi rubando portafogli e oggetti di valore. Ad essere presi di mira, secondo i primi riscontri, anche gli armadietti di arbitri e ufficiali di gara.

I furti, il cui ammontare è ancora in corso di quantificazione, sono stati scoperti solo al termine del match quando i bolognesi si stavano avviando verso casa. Secondo quanto emerso, i malviventi avrebbero tentato di forzare anche la porta dello spogliatoio della Rbr ma senza riuscirci. Al momento le forze dell'ordine stanno raccogliendo le denunce dei derubati per cercare di ricostruire l'intera vicenda.

La gara

Dopo aver superato Udine in casa, la Fortitudo ieri ha trionfato anche in trasferta. L’Aquila ha infatti battuto la Rivierabanca Rimini per 81-83 grazie ai 26 punti di Thornton e ai 22 di Aradori. Già nel primo quarto Bologna aveva chiuso con il +11 ma Rimini è stata brava a non uscire mai dal match e a rispondere colpo su colpo.

Il tabellino

Rivierabanca Rimini-Fortitudo Flats Service Bologna 81-83

RIMINI: Tassinari 7, Johnson 15, Bedetti 8, Landi 11, Ogbeide 19; D’Almeida, Masciadri ne, Anumba 5, Meluzzi 16, Baldisserri ne. All. Ferrari.

BOLOGNA: Fantinelli 4, Thornton 26, Aradori 15, Davis 12, Barbante 5; Panni 6, Italiano 10, Cucci 5; Biordi ne, Niang ne. All. Dalmonte.

Arbitri: Caforio, Almerigogna e Morassutti.