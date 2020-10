Maxisequestro da 36 milioni: nel mirino della Gdf anche il Fourghetti, ex ristorante di Barbieri

Guai per il noto ristorante "Fourghetti" di via Murri, fino a pochi mesi fa capitanato dallo chef Bruno Barbieri. Il locale bolognese figura infatti tra le aziende finite nel mirino della guardia di finanza di Milano su un'indagine legata a una serie di reati fiscali.

L'operazione delle fiamme gialle, scattata nella mattinata di mercoledì 14 ottobre, ha portato al sequestro di beni per 36 milioni di euro nei confronti di 88 società, coinvolte a vario titolo — si legge nella nota della Gdf — "nella commissione di plurimi reati tributari in materia di indebite compensazioni d'imposta".

La presunta truffa - come ricostruisce Milanotoday - sarebbe stata messa in atto attraverso l'utilizzo dell'accollo fiscale. "Il debito tributario maturato dal soggetto accollato, titolare dell’obbligazione tributaria, veniva pagato da una terza società accollante, utilizzando in compensazione crediti vantati verso l’Erario, in violazione di quanto previsto dal quadro dispositivo vigente", ha messo nero su bianco il comando milanese. "Ad ulteriore conferma dell’illiceità delle operazioni - hanno sottolineato investigatori e inquirenti - non sono state, altresì, rilevate tracce dell’onerosità dei contratti di accollo, che rappresentavano, pertanto, l’espediente attraverso il quale il debitore d’imposta abbatteva la propria esposizione tributaria".

Il Fourghetti, aperto nel 2016 da Barbieri che - non è indagato e non ha quote nelle società sequestrate - ha perso la guida della stella della ristorazione che lo scorso 6 agosto ha lasciato il bistrot felsineo per dedicarsi a pieno alla tv.