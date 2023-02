Frana a Monterenzio, il sindaco: "In attesa di definire la zona rossa"

L'area è monitorata e la frana ancora in movimento, ma bisogna capire se continuerà a scendere a valle, se si arresterà o se, al contrario, accelererà la sua corsa. Lo spiega il sindaco di Monterenzio Ivan Mantovani proprio durante un sopralluogo in quella che potrebbe diventare a breve "zona rossa".

Case danneggiate e 18 sfollati

L'ordinanza ci sarebbe già, va però ancora definita la perimetrazione dell'area interessata e fatte alcune valutazioni: "Ci troviamo di fronte a una frana imponente e una massa notevole, geolocalizzata e gestita anche dai tecnici dell'Università - spiega il primo cittadino - Le persone coinvolte sono diciotto e ci stiamo preoccupando anche degli animali di una fattoria facendo attente valutazioni su ogni fronte. Su dieci fabbricati presenti nella parte colpita, due sono inagibili". Naturalmente, così come precisa il sindaco per rassicurare i cittadini, coloro che abitano nella zona interessata dall'evacuazione avranno la possibilità di ospitalità nelle immediate vicinanze, per ridurre al massimo i disagi.

Delle 18 persone coinvolte dalla frana, 15 sono familiari (tre generazioni), due sono una coppia e una persona vive sola: "Per il momento gli sfollamenti sono avvenuti in modo autonomo", aggiunge Mantovani.

Disagi viabilità e servizi

E la situazione strade e servizi? "Con dislivelli da un metro è bene tenere chiusi tratti e strade a rischio. - spiega il primo cittadino - Si tratta in particolare delle due strade provinciali SP35 (Sassonero) e la SP21 (Val Sillaro). Andranno fatti provvedimenti anche per evitare che i curiosi (ne abbiamo avuti e ne abbiamo) si mettano in condizioni di rischio. Per quanto riguarda i servizi, i gestori hanno continuato ad erogarli. L'energia elettrica è stata ripristinata e hanno posizionato dei generatori lungo il tratto più critico. L'acqua è stata tolta nelle case evacuate, ma sono state distribuite scorte di sacche e in un caso è stata fatta scaricare anche da un apposito camion. Abbiamo calcolato anche il rischio gelo viste le basse temperature e fatto scelte anche per evitare ulteriori disagi".

Zona a rischio

Ce lo si poteva aspettare? E' una zona a rischio? "Tutto l'Appennino è a rischio, basta guardare dall'alto (basta Google Earth) la vallata del Sillaro e dell'Idice per vedere il numero di frane che le hanno interessate. Per noi il tempo ha un valore che per la natura è diverso: 300 anni che la terra non si muove, non significano nulla". Il sindaco di Monterenzio ha assicurato che provvederà minuto per minuto ad aggiornare i cittadini per tenerli al corrente di tutti i passaggi e le decisioni.