Per aggirare una frana che crea grossi disagi sulla viabilità circostante, torna percorribile un vecchio tratto di autostrada A1 in disuso: dalle 18 di oggi 22 maggio apre infatti il bypass alla SP 325 sul vecchio tracciato dell’Autostrada del Sole. Come conferma la Città Metropolitana "i lavori di ripristino saranno lunghi, ad oggi inestimabili, nel frattempo con gravissimi danni per il territorio".

Obiettivo, bypassare la frana che interrompe la SP325 all'altezza di Allocco (km 7 - località Amarizia Tassinaro). La richiesta di riaprire il vecchio tratto di autostrada A1 in disuso per aggirare una frana, era partita dalla Città metropolitana di Bologna su richiesta dei sindaci di Marzabotto e Monzuno, nella serata del 18 maggio. A strettissimo giro era arrivato l’ok del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, competente per concedere l’autorizzazione, e subito dopo Aspi aveva iniziato i lavori per renderla temporaneamente percorribile.

Si tratta della SP325 di Val di Setta e Val di Bisenzio, che per il suo tratto iniziale da Sasso Marconi a Lagaro corre parallela all’Autostrada A1 Bologna Firenze ed alla Variante di Valico, ha infatti subito frane imponenti che ne hanno completamente interrotto la transitabilità al km 7 in località Allocco.

A fianco del tratto inagibile corre in doppia carreggiata il vecchio tracciato della A1, dismesso da molti anni, ma apparentemente transitabile.

Indicazioni per il traffico

Venendo da Sasso Marconi, occorrerà deviare leggermente su via Allocco quindi imboccare la vecchia Autostrada del Sole temporaneamente riaperta per circa 1 km, quindi si rientra sulla SP325 a valle di Vado.

Autostrade e maltempo

A14: poco prima delle 10 di oggi, 22 maggio, sulla Diramazione per Ravenna, è stata chiuso lo svincolo di Fornace Zarattini in uscita per chi proviene da Ravenna ed è diretto verso la A14 Bologna-Taranto per allagamenti sulla viabilità esterna. Resta invece aperto lo svincolo in uscita per chi proviene dalla A14 ed è diretto verso Ravenna. In alternativa si consiglia di utilizzare lo svincolo di Bagnacavallo.

Ieri mattina è stato riaperto il tratto della A14 Bologna-Taranto tra Faenza e Forlì su tutte le corsie in direzione sud, verso Ancona e su 2 corsie in direzione nord, verso Bologna.

Per consentire il ripristino dei danni causati dalle alluvioni sarà necessario chiudere nuovamente il tratto in entrambe le direzioni dalle ore 21 di questa sera alle ore 6 di domani.

Eventuali provvedimenti alla circolazione per i veicoli con massa complessiva superiore alle 7,5 tonnellate saranno adottati in prossimità della stazione di Ancona nord in direzione Bologna, in relazione alle effettive condizioni di viabilità registrate durante le notti lungo i percorsi alternativi.

A1: è arrivato l’ok per riaprire un vecchio tratto di autostrada A1 in disuso.

Oltre 300 frane, 500 le strade chiuse totalmente o parzialmente

Sono 36mila gli sfollati e quasi 28mila sono nel Ravennate. Restano oltre 60 i comuni allagati, 305 le frane principali sul territorio, oltre 500 le strade chiuse totalmente o parzialmente, spiega il presidente della Regione.

In un vertice in Prefettura a Bologna coi ministri Matteo Piantedosi e Matteo Salvini è stata fatta una una prima stima dei danni a strade e ferrovie, per 620 milioni di euro: "Saranno molti di più - sottolinea Bonaccini - visto che manca ancora una stima relativa alle strade comunali".

Intanto è emergenza a Monzuno sulla SP 59 a monte della località Le Rovine. Qui la strada provinciale 59 presenta uno smottamento dell'intero manto stradale verso valle, rischiando anche di tappare il Rio demaniale Braine che ora riversa le sue acque sulla frana che ormai incombe sulla stalla e sulla casa dell'agricoltore che abita e lavora li sotto.

Strade interrotte, chiuse e riaperte nel bolognese

A Bologna modifiche alle linee bus

Ancora diversi disagi per la percorrenza in bus del territorio di Bologna e provincia. Tper raccomanda di effettuare solo spostamenti urgenti nella Città Metropolitana di Bologna. QUI tutti gli aggiornamenti

Maltempo, le ultime notizie

Storie di acqua e fango

Maltempo nel bolognese, i video