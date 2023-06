Fontanelice, precipita nel dirupo della frana: è grave

Sarebbe precipitato per diversi metri nel dirupo del terreno franato un uomo di 70 anni ora ricoverato all'ospedale Maggiore di Bologna.

E' accaduto ieri, poco prima delle 14 in località Montebattaglia, in via Posseggio a Fontanelice, comune del bolognese già martoriato dalle piogge e dove una persona ha perso la vita a causa del crollo della sua abitazione.

E' intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco di Imola che ha collaborato con il personale del 118 per recuperare e soccorrere la vittima che è stata trasportata in elisoccorso in codice di massima gravità.

Per accertare la dinamica della caduta sul sono intervenuti anche i Carabinieri di Imola. Il 70enne, stando alle prime informazioni, si sarebbe recato in un terreno in condizioni già critiche a causa degli smottamenti e delle piogge che sono cadute abbondanti anche nel pomeriggio di ieri.