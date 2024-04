Frana di Marano, dal Pnrr in arrivo 1,2 milioni di euro

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si continua a lavorare per consolidare la frana di Marano, nel territorio di Gaggio Montano, provincia di Bologna. La frana, che si era creata nel 2018, è stata già oggetto di numerosi lavori di consolidamento, lavori che si sono concentrati anche sulla sistemazione della sponda sinistra del fiume Reno di quel tratto. Ora sono in arrivo 1,2 milioni di euro di fondi del Pnrr, che si aggiungono a quelli già spesi dalla Regione Emilia-Romagna, per un totale, negli anni, di 3 milioni e 480 mila euro.

“Il progetto dei nuovi lavori di consolidamento della frana di Marano – scrive la Regione in una nota – è stato predisposto a partire dai risultati di specifiche indagini geologiche e di costanti monitoraggi eseguiti sul dissesto. Oltre alle opere di consolidamento e alla sistemazione della sponda, è previsto l’ampliamento della sezione idraulica dell’alveo del fiume Reno, ai piedi della frana, per consentire il passaggio in sicurezza delle piene. È invece ancora in corso la posa di una rete metallica con funzione anti-erosione, su un’area estesa per quasi cinque mila metri quadrati, a protezione della nicchia di frana. La struttura verrà fissata alla parete con ancoraggi in acciaio e funi”.

I lavori precedenti

Fin dal 2018, la Regione Emilia-Romagna ha lavorato per stabilizzare la frana lunga ben 700 metri. “Tra il 2020 e il 2023 – scrive ancora la Regione – sono stati realizzati due importanti interventi: con il primo, finanziato con 580 mila euro, è stata innalzata la quota di fondo dell’alveo con la posa di massi ciclopici per raccordarla con quella di valle, limitando il rischio erosione e stabilizzando il letto del fiume. Una scogliera sulla sponda sinistra del Reno e la sistemazione di quella a destra hanno completato l’opera. Successivamente, un intervento da 1 milione e 200 mila euro ha permesso di consolidare la zona medio-alta del dissesto con un rimodellamento morfologico, drenaggi e una paratia di pali collegati da trave e tiranti in acciaio” si conclude il testo.