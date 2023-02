Frana a Monterenzio e danni, il racconto di Christian: "Un brutto colpo per la nostra azienda" | VIDEO-FOTO

La frana di Monterenzio - che ha provocato vari danni sul territorio e sfollato diversi abitanti - sta mettendo in ginocchio Christian, Nicole e Mattia e la loro azienda agricola di Villa Sassonero. I tre ragazzi, rispettivamente di 26, 24 e 17 anni, non hanno quasi neppure il tempo di fare la conta dei danni perché adesso c'è tanto lavoro da sbrigare per cercare, almeno, di limitare le perdite: "La voglia di mollare è forte di fronte a questo scenario - racconta Christian Menichetti, che insieme alla compagna e al cugino ha ridato vita all'attività del nonno, Il Poggiolo - ed è grazie agli amici e ai familiari che ci stanno aiutando che troviamo un po' di forza. Un giorno ci siamo svegliati ed era tutto all'aria, il capannone semi crollato, i campi rovinati dalle crepe e il fienile da rimettere in sicurezza. Unica nota positiva è l'essere stati esclusi per il momento dalla zona rossa".

Come stanno gli animali? Quanti sono?

"Sono una cinquantina. Fortunatamente stanno bene perché la stalla si trova sul lato meno colpito dalla frana anche se lo stress che hanno subito ha determinato degli effetti negativi anche sulla produzione del latte. Speriamo che i movimenti della terra si blocchino e che non piova, altrimenti la situazione diventerebbe davvero molto critica dovendo mettere in salvo tutte le nostre mucche".

Quando hai deciso di fare questo lavoro? Quali gli stati d'animo oggi, davanti a questa grossa difficoltà?

"Questa era l'azienda storica di mio nonno e quando avevo 16 anni ho capito che non sopportavo l'idea di vederla decadere e chiudere. Così, praticamente con 10 euro in tasca, l'ho fatta ripartire insieme a mio padre (era il 2016) e adesso la gestisco con Nicole e Mattia, la mia compagna e mio cugino. Sono già così tante le battaglie da affrontare e gli svantaggi determinati dalla posizione in cui ci troviamo e dalle consegne difficili, che anche questo colpo ci sembra troppo".

C'è chi vi sostiene fisicamente aiutandovi sul posto, ma c'è anche una raccolta fondi in rete...

"Sì, è stata avviata una campagna di solidarietà. Quello che verrà raccolto sarà prezioso perché almeno possiamo sperare di poter coprire almeno le spese. I conti non li abbiamo ancora fatti, ma se per il capannone i danni si aggirano sui venti mila euro, per le perdite in termini di vendita di latte e di legna (vendo anche legna da ardere e a causa della frana sto anche lasciando al freddo diverse persone) non posso al momento fare una stima".

E' vero che vi sentite abbandonati?

"Non di certo dagli amici, ma per certi versi un po' sì. Il Comune di Monterenzio ci ha fornito delle taniche per il latte. Ma poi questa mattina mio cognato ci ha raggiunti per portarci strumenti e aiuto: è stato multato con tanto di alleggerimento di 6 punti della patente per carico sporgente. Ecco, queste cose un po' ti abbattono perché sono problemi che si aggiungono a problemi".

Una raccolta fondi per il Poggiolo: in poche ore superati i 2 mila euro

E intanto scatta una raccolta di fondi online che in poche ore è arrivata a superare i duemila euro. La campagna di solidarietà, avviata anche grazie alla mamma di Christian su GoFundMe è così raccontata: “Ho creato questa raccolta fondi per questi giovani imprenditori agricoli, Christian e Nicole, di 26 e 24 anni, proprietari dell'azienda agricola Poggiolo a Villa Sassonero (Monterenzio, Bologna), duramente colpita e messa alla prova da una frana che ha danneggiato pesantemente sia la loro azienda che il paese stesso. La strada per raggiungere l'azienda - scrive l’organizzatrice, Lorena Serra - è stata interrotta e questo ha causato l'interruzione del lavoro, con l'incognita sul loro futuro. Hanno bisogno di tutto l'aiuto possibile - continua- ringrazio anticipatamente tutti coloro che volessero aiutare questi ragazzi e le loro piccole bimbe”.