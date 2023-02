Frana a Monterenzio, interessate due abitazioni | VIDEO

Alcune squadre dei vigili del fuoco stanno intervento in questi minuti in località Monterenzio, sull'appennino bolognese, a causa di un movimento franoso. Sul posto sono operative anche alcune unità di coordinamento locale per monitorare l'evoluzione dell'evento. Sopra l'area i un elicottero dei caschi rossi è in sorvolo per attività di ricognizione. Dalle prime informazioni apprese, la frana avrebbe interessato per ora due abitazioni, ma non risultano feriti.

(Notizia in aggiornamento)