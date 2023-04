Traffico, frana Appennino: ancora modifiche alla circolazione

Da giovedì 6 aprile ancora limitazioni al transito nell'area della frana di Monterenzio, dopo il movimento franoso di febbraio in via Sassonero, che ha interessato anche alcune abitazioni, come rende noto la Città metropolitana.

Modifiche al traffico

1) sulla SP 35 “Sassonero”: riapertura parziale al transito, nel tratto dal km 0+000 (intersezione con SP n. 21 “Val Sillaro”) al km 0+800 circa, consentito solo ai veicoli:

appartenenti a cittadini residenti che accedono alle proprietà private;

autorizzati;

accedenti, a qualunque titolo, alle proprietà private, ricomprese nel tratto stradale sopra menzionato.

Il transito sarà inoltre consentito al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, alle Forze dell’Ordine, al personale della Protezione Civile nazionale, regionale e comunale; ai veicoli ed ai mezzi di emergenza e soccorso, al personale degli altri Enti locali territoriali e Società autorizzati che, a qualunque titolo, risultano coinvolti nella gestione della situazione di emergenza.

Nel tratto stradale sopra citato rimane interdetto, invece, il transito e la circolazione agli altri veicoli, velocipedi e pedoni.

2) sulla SP 21 “Val Sillaro”: riapertura totale al transito, nel tratto dal km 21+400 al km 21+900 circa, per tutti i veicoli, velocipedi e pedoni, da giovedì 6 aprile fino al termine effettivo della situazione di emergenza.