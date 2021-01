Grossa frana a Castiglione dei Pepoli: chiuso tratto della provinciale Pian di Setta|VIDEO

E' stato richiesto l'intervento dei Vigili dl Fuoco nel pomeriggio di ieri, 26 gennaio, per una frana nel territorio di Castiglione dei Pepoli, su un tratto della SP235, via Pian di Setta.

La Città metropolitana fa sapere che "un fronte di frana di cospicue dimensioni incombe sulla Sp 325 'Val di Setta' in località Creda" e che "sono sul luogo i tecnici della Città metropolitana, Protezione Civile e Vigili del Fuoco che stanno valutando la chiusura del tratto di strada".

Per monitorare la frana è stato attivato un presidio notturno e al fine di determinarne le dimensioni, i Vigili del fuoco hanno effettuato un sorvolo sulla zona con il Drago 143 del reparto volo Emilia Romagna. In via precauzionale, in quel punto, la SP235 è stata chiusa al traffico. Lambiti dal fronte della frana una cascina disabitata e un serbatoio di GPL per il quale si è disposto lo svuotamento, effettuato da una ditta specializzata sotto la supervisione dei vigili del fuoco. Sul posto oltre al 115 anche i Carabinieri e i tecnici di Protezione Civile.