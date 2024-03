Masso precipita sulla careggiata: intervento dei carabinieri

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Un grosso masso è precipitato sulla carreggiata della strada provinciale 24 che collega i Comuni di Grizzana Morandi e Vergato. I carabinieri sono intervenuti per rimuovere la pietra che, verosimilmente, è caduta in seguito ad una frana nell’area sovrastante dovuta alle forti piogge degli ultimi giorni. I militari sono intervenuti per ripristinare la sicurezza della circolazione stradale. Fortunatamente nessuna persona è rimasta coinvolta.